Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD tüm yaptırımları kaldırırsa nükleer taahhütlerimize geri döneceğiz

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi zaferinin 42. yıldönümü (Fecr Günleri) münasebetiyle bugün İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları ve personelleri ile görüştü.

Biden yönetimine seslenen Devrim Lideri, "ABD tüm yaptırımları kaldırırsa nükleer taahhütlerimize geri döneceğiz. Bu sözde veya kağıt üzerinde değil pratikte olmalı.Tüm yaptırmların doğru şekilde kaldırıldığı takdirde nükleer taahhütlerimize geri döneceğiz. Bu İran'ın kesin politikasıdır ve bundan asla geri dönmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İran'da ilk koronavirüs aşısı için tarih belli oldu

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, COVID-19 aşılama planına ilişkin, ilk aşının 9 Şubat'ta vurulacağını duyurdu.

Bakan Nemeki, ilk etapta yoğun bakım çalışanlarına aşı yapılacağını açıkladı.

İsrail rejiminden gelecek her türlü tehdide sert yanıt vereceğiz

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht Revançi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne Siyonist Rejim'in savaş tehditlerine ilişkin bir mektup yolladı.

Siyonist yetkililerin İran'a yönelik tehditlerine tepki olarak gönderilen mektupta, İran'ın İsrail'den gelecek her türlü tehdit veya kötü eyleme sert yanıt vereceği belirtildi.

İran'da günlük vefat sayısındaki düşüş devam ediyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 57 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 65 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 469'a, vaka sayısının da 1 milyon 466 bin 435'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 789'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 253 bin 554'e ulaştığı bilgisini verdi.