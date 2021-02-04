Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Batı'nın kadına yönelik bakış açısına karşıyız

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyed Ali Hamanei, Hz. Fatımatüz Zehra’nın (sa) kutlu doğum günü nedeniyle Ehli Beyt (as) mersiyehanları ve şairleri ile görüştü. Bu program koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı.

İran halkına hitaben konuşma yapan Devrim Lideri, Hz. Fatımatüz Zehra’nın (sa) kutlu veladet yıldönümü ile "Kadın ve Anneler Günü"nü tebrik ederek, "Hz.Zehra (sa) ve Hz. Ali (as) ile sevgili evlatları İslam ailesi için mükemmel bir örnektir. O büyük insanların ihlas, samimiyet, yardımlaşma ve fedakarlık yönündeki öğretilerine uymak İslam toplumunu yükseltebilir." dedi.

'Batı'nın kadına yönelik bakış açısına karşıyız'

Batı dünyası ile İslam’ın kadına bakış açısı ile ilgili olarak Devrim Lideri, "İslam dini ve İslam Cumhuriyeti'nin kadına bakış açısı saygıya dayanıyor. Fakat Batı zihniyeti kadınların araç olarak kullanılmasından yana. Biz İslam'ın bakışı ile onur duyarken Batı'nın kadına bakışına karşıyız." değerlendirmesinde buludu.

Ayetullah Hamanei, Batı medyasının İslam ve hicabın kadınların gelişmesini engellediği yönündeki karalama kampanyalarını eleştirerek, şunları konuştu:

"Bu büyük bir yalandır ve gerçeği yansıtmadığının bariz örneği ise İran İslam Cumhuriyeti'ndeki kadınların durumudur. İslam Cumhuriyeti sayesinde sosyal, kültürel ve sanatsal, bilimsel, politik ve ekonomik alanlarda eğitimli ve çalışan kadınların sayısı artarak İran tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

Nükleer anlaşmanın hiçbir maddesi değiştirilmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasında, “Bazıları Trump'ın devrilmesine üzülüyor. Resmi olarak bunu söylemeseler de özel toplantılarda Trump’ın kalmasının daha iyi olacağını söylüyorlar” dedi.

Ruhani nükleer anlaşma hakkında, “Anlaşmanın hiçbir maddesi değiştirilmeyecek ve hiçbir ülke de buna eklenmeyecek. Bu konuda uygunsuz sözler söylenmemeli” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Nükleer anlaşmanın üzerinde yıllarca çalışıldı. Bu anlaşma kolayca sağlanmamıştır. ABD'liler anlaşmaya dönmek istiyorlarsa buyurup gelsinler yoksa gidebilirler; her neyse biz işimizi yapacağız. Dünya politikacıları ve hatta ABD’deki politikacılar nükleer anlaşmanın güvenlik, barış ve ülkelerin etkileşimi için yararlı olabileceğine inanıyor ve biz de bu temelde hareket ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

AB nükleer anlaşma ile ilgili istişare sürecini koordine edebilir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Amerikan TV Kanalı CNN'e verdiği röportajı değerlendirdi.

Zarif'in paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"CNN muhabiri Christiane Amanpour'a, 'ABD nükleer anlaşmadan geri çekildi ve onu ihlal etti. Ancak İran yalnızca telafi edici adımlar attı. Amerika Birleşik Devletleri tam olarak anlaşmaya dönmelidir. İran daha sonra attığı adımlarından geri dönecektir.' dedim.

Joseph Borrell - Ortak Komisyon Koordinatörü olarak - İran ve ABD'ın anlaşma ile ilgili istişare sürecini koordine edebilir."

İran'da 1 milyon 229 bin 391 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 870 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 189'a, vaka sayısının da 1 milyon 438 bin 286'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 838'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 229 bin 391'e ulaştığı bilgisini verdi.