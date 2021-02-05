Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesi bölgeye istikrar getirecek



İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün Tahran’da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Galibaf görüşmede, İran ve Irak’ın dini, tarihi ve kültürel bağlarına dikkati çekerek, bu konunun iki ülkenin ikili ilişkilerde ve bölgesel işbirliğinde etkili rol oynadığını söyledi.

Muhammed Bakır Galibaf, “Irak’ın siyasi sürecini ve toprak bütünlüğününün yanı sıra bölgesel etkileşimlerdeki varlığını destekliyoruz ve bu ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkilerde etkin rolü olduğuna inanıyoruz. Hiç kuşkusuz İran ve Irak iki etkili ülkedir ve iki ülke arasındaki işbirliği sonucunda bölgede pek çok gelişme yaşanabiliyor” dedi.

ABD’nin bölgedeki ve dünyadaki siyasetlerini eleştiren Galibaf, “Mevcut sorunların ana nedeni, ABD’nin bölgedeki askeri varlığı ve müdahalesidir” ifadesini kullandı.

ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesini Irak'ta ve bölgede siyasi ve güvenlik istikrarının sağlanmasında önemli bir 'faktör' olarak nitelendiren Galibaf, "Şüphesiz ABD birliklerinin bölgedeki varlığı Irak'ta ve bölgede istikrarın ve güvenliğin sağlanmasına yardım etmeyecek" ifadelerinde bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de görüşmede İran ve Irak'ın çeşitli alanlardaki işbirliğinin iki ülkenin çıkarlarının güvence altına alınmasında önemli rol oynadığını söyledi.

ABD ve İsrail nüfuzlarını artırmak için terörizmi kullanıyorlar

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Hindistan'ın Bangalore kentinde düzenlenen Hint Okyanusuna kıyısı olan ülkelerin Savunma Bakanları toplantısına katıldı.

Tuğgeneral Emir Hatemi bu toplantıda yaptığı konuşmada, “Son birkaç yıldaki güvenlik gelişmeleri dünyanın mvcut kutuplaşmadan kurtularak yeni bir düzene ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Son yıllardaki trajik olaylar, egemen güçlerin sunduğu modellerin şiddet, aşırılık, terörizm, sınır anlaşmazlıkları, savaş, güvensizlik ve yıkımdan başka bir sonucu olmadığını bize kanıtlamıştır” dedi.

Tuğgeneral Hatemi, son yıllarda beceriksiz, isyankâr ve nefret yayan yöneticilerin özellikle büyük ve etkili ülkelerde işbaşına gelmesiyle dünyanın nasıl tehlikeli ve güvensiz hale geldiğinin herkes tarafından görüldüğünü ifade etti.

İran'ın Hint Okyanusu'nu denizden dünyaya açılan irtibat kapısı olarak gördüğünü belirten Tuğgeneral Hatemi, kıyı ülkelerinin okyanusun nimetlerinden adil bir şekilde yararlanması gerektiğini söyledi.

İran’ın Hint Okyanusu, Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazındaki eşsiz stratejik konumuna değinen Tuğgenral Hatemi, İran’ın bu bölgeyi kendi ve bölgenin ilerlemesi ve güvenliği yönünde kullanmak istediğini belirtti.

Şehit Süleymani ve Şehit Fahrizade’ye yapılan suikasta dikkati çeken Tuğgeneral Hatemi, “Devlet terörizmini oluşturanlar sadece güvenilmez olduklarını değil, aynı zamanda terörizmle mücadele gibi insani ilkelere de ihanet ettiklerini göterdiler” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hatemi sözlerinin devamında, “İran’ın yıllarca terörizmle mücadeledeki deneyimleri, terörizmin bulaşıcı bir hastalık gibi uygun gördüğü yerde büyüdğünü gösteriyor. Özellikle ABD ve Siyonist Rejim fırsat bulduklarında terörizmi nüfuzlarını arttırmak için bir araç olarak kullanıyor" ifadelerinde bulundu.

ABD'nin Lahey Mahkemesi'ne uymaması başka bir ihlaldir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı’nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İran’ın Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ABD’ye karşı kazandı zaferine belirterek, “Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde binlerce avukat tutmalarına rağmen çok başarılı oy kazandık; o da ABD, İran'a karşı tüm insani yaptırımları derhal kaldırmasıydı. 11 yüksek rütbeli yargıcın tamamı ABD'yi oybirliğiyle kınadı. Elbette ABD bu karara uymadı; ancak bu da ABD için uluslararası arenada başka bir ihlaldir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “ABD’liler Lahey Mahkemesi'nin bu davada yargılama yetkisi olmadığını söylemek için çok uğraştılar. Ancak dün karar çıkarıldı. Bu başarıdan dolayı büyük İran milletini tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 40 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 256'ya, vaka sayısının da 1 milyon 445 bin 326'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 825'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 235 bin 581'e ulaştığı bilgisini verdi.a