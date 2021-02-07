İran'da günlük vefat sayısındaki düşüş devam ediyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 57 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 65 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 469'a, vaka sayısının da 1 milyon 466 bin 435'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 789'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 253 bin 554'e ulaştığı bilgisini verdi.