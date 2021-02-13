Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif'ten ABD yetkililerine: Taahhütlerinize bağlı kalın

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yeni ABD hükümetinin yetkililerine hitap ederek kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Biden hükümetinin yetkilileri sürekli olarak İran'ın nükleer anlaşmaya olan bağlılığından bahsediyor. Ancak hangi yetkinlikle?” dedi.

Zarif’in paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“ABD 2018’de nükleer anlaşmaya katılımını sona erdirdi ve anlaşmayı ihlal ederek, BM kararına uyanları cezalandırdı. Washington bugüne kadar "tam olarak" aynı konumda kalmıştır. Düşüncesiz sözler söylemeden önce taahhütlerinize bağlı kalın”

İstanbul Başkonsolosluk çalışanlarının hiçbiri tutuklanmamıştır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade bu hususta bazı Türk medya kuruluşları tarafından yayınlanan iddialara değinerek, bu iddiaların tamamen mesnetsiz olduğunu söyledi.

Sait Hatipzade, ‘’İran Başkonsolosluğunda hiçbir çalışan uzaktan veya yakından iddia edilen faaliyetlerde bulunmamıştır ve Başkonsoloslukta çalışan hiçbir kimse de tutuklanmamıştır" dedi.

Hatipzade ‘’Adı geçen şahıs Başkonsolosluk çalışanı değildi ve konunun boyutlarının aydınlatılması için resmi kanallardan Türk yetkililerle temas halindeyiz.‘’ dedi.

İran'da 1 milyon 285 bin 14 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 58 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 298 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 809'a, vaka sayısının da 1 milyon 503 bin 753'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 729'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 285 bin 14'e ulaştığı bilgisini verdi.