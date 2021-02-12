Zarif'ten ABD yetkililerine: Taahhütlerinize bağlı kalın

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yeni ABD hükümetinin yetkililerine hitap ederek kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Biden hükümetinin yetkilileri sürekli olarak İran'ın nükleer anlaşmaya olan bağlılığından bahsediyor. Ancak hangi yetkinlikle?” dedi.

Zarif’in paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“ABD 2018’de nükleer anlaşmaya katılımını sona erdirdi ve anlaşmayı ihlal ederek, BM kararına uyanları cezalandırdı. Washington bugüne kadar "tam olarak" aynı konumda kalmıştır. Düşüncesiz sözler söylemeden önce taahhütlerinize bağlı kalın”