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12 Şub 2021 11:03

İstanbul Başkonsolosluk çalışanlarının hiçbiri tutuklanmamıştır

İstanbul Başkonsolosluk çalışanlarının hiçbiri tutuklanmamıştır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının hiçbirinin tutuklanmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade bu hususta bazı Türk medya kuruluşları tarafından yayınlanan iddialara değinerek, bu iddiaların tamamen mesnetsiz olduğunu söyledi.

Sait Hatipzade, ‘’İran Başkonsolosluğunda hiçbir çalışan uzaktan veya yakından iddia edilen faaliyetlerde bulunmamıştır ve Başkonsoloslukta çalışan hiçbir kimse de tutuklanmamıştır" dedi.

Hatipzade ‘’Adı geçen şahıs Başkonsolosluk çalışanı değildi ve konunun boyutlarının aydınlatılması için resmi kanallardan Türk yetkililerle temas halindeyiz.‘’ dedi.

TRT World muhabiri Oubai Shahbandar, İstanbul İran konsolosluğu önünde konsolosluk çalışanları tarafından saldırıya uğradığını ileri sürmüştü.

News Code 1892470

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