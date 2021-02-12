Toprak bütünlüğümüzü savunmaktan çekinmeyeceğiz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetlerinin ülkenin güneybatısında başlattığı ‘Büyük Peygamber (sav) 16’ adlı askeri tatbikatın sonunda yaptığı konuşmada, “Bu tatbikat, düşmana karşı güç, savunma, direniş ve saldırganlık ruhumuzun canlılığını ve Devrim Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetlerinin ilerleme yönünde olduğunu gösterdi” dedi.

Halkı ve tatbikata katılan tüm komutanları takdir eden Tümgeneral Selami, Devrim Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetlerinin halkın güvenlik, bağımsızlık, onur ve itibarini garanti ettiğini söyledi.

Tümgeneral Selami, düşmanın bu tatbikatta İran'ın çocuklarının yarattığı ateş gücünden ders alması gerektiğini belirterek, “Burası direniş, onur ve gayret ülkesidir. Devrim Muhafızları bugün şehitlerin açtığı yolu devam ederek, ülkenin bağımsızlığı, onuru, güvenliği ve toprak bütünlüğünü savunmaktan çekinmeyecek” ifadelerinde bulundu.