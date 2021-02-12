İran'da 1 milyon 285 bin 14 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 58 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 298 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 809'a, vaka sayısının da 1 milyon 503 bin 753'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 729'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 285 bin 14'e ulaştığı bilgisini verdi.