Rahmetli İmam Humeyni'nin Salman Rüşdi fetvası hala geçerlidir

İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Humeyni’nin (r.a) 1989 yılnda "Şeytan Ayetleri" adlı kitabın yazarı Salman Rüşdi hakkında ölüm fetvası yayımlamasından 32 yıl geçiyor.

İmam Humeyni’nin fetvası, bu eğilimi etkisiz hale getirirken, İslami devletlerin ve diğer ilahi dinlerin takipçilerinin Siyonist Rejim ve sulta düzeninin Monoteizm’e karşı propagandasına karşı uyanık olmasını sağlamıştır.

Hint asıllı İngiliz romancı Salman Rüşdi’nin 1989 yılnda yayınlanan “Şeytan Ayetleri” adlı kitabı Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı. Pakistan, Kanada, Mısır ve Hindistan’da Müslümanlar Rüşdi’ye ve kitabına karşı protesto ederek, bu kitabı yayan bazı kitapçıları ateşe verdiler.

Dünyanın birçok ülkesinde aleyhinde yapılan kitlesel gösteriler Şubat 1989 gündemini oluşturmuştur.

İmam Humeyni (ra) çıkardığı tarihi fetva ile İslam karşıtı projelerin tehlikeli boyutlarını açıklığa kavuşturarak, İslami değerleri savunurken İslam dinine ve Büyük Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav) yönelik her türlü hakarete karşı kararlı olduğunu göstermiştir.

Bu olaydan hemen hemen otuz üç yıl sonra rahmetli İmam Humeyni’nin derin anlayışlı ve tedbirli olduğu ispatlanmıştır. İmam Humeyni Şeytani Ayetler kitabı sorunuyla sadece o dönemin Salman Rüşdi'yi değil, ileride Müslümanların inançlarını hedef alacak başka Rüşdi'lerin de ortaya çıkacağını sezmiştir.

İran’daki El-Mustafa (s.a.v) Üniversitesi öğretim üyesi Hüccetül-İslam Halid Gafuri, Mehr Haber Ajansı’na verdiği demeçte, rahmetli İmam Humeyi’nin tarihi kararını değerlendirdi.

Hüccetül-İslam Gafuri, “İmam Humeyni, söz konusu fetvayı hiçbir zaman göz ardı etmedi ve onu vefatına kadar değiştirmemiştir.” dedi.

Hüccetül-İslam Gafuri, sözlerine şöyle devam etti:

“Elbette fetvanın yerine getirilmesi Müslümanların bizzat gidip Rüşdi'yi katletmesi anlamına gelmez. Müslümanlar en azından onun çirkin eylemini bazı faaliyetlerle kınayabilirler. Günümüzde Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimize (asv) yapılan hakaretlerin sebebi fetvanın göz ardı edilmesidir. Salman Rüşdi yaptıklarından asla pişman olmadı ve tövbe bile etmedi, bu yüzden çıkarılan fetva hala geçerlidir."

Hüccetül-İslam Gafuri, Müslümanların ve İslam toplumunun Salman Rüşdi'nin çirkin eylemine karşı güçlü bir tavır sergilemesi gerektiğini belirterek, "Günümüzde internet ortamı Müslümanlara İmam Humeyni’nin tarihi kararı ve Salman Rüşdi'nin irtidad suçunu kamuya açıklama konusunda olağanüstü bir kapasite sağlamıştır." diye konuştu.