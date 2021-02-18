Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Azerbaycan eyaleti İran'ın sağlam bir kalesidir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tebriz halkının 18 Şubat 1978’de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 43. yıldönümü münasebetiyle ilgili konuşma yaptı.

İslam Devrimi Lideri, "18 Şubat olayı, Tebrizliler için onur verici ve önemli bir olaydır." dedi.

Tebrizlilerin tarih boyunca çok önemli işlere imza attıklarını belirten Devrim Lideri, Azerbaycan bölgesinin bilim, sanat ve siyasette bir çok değerli isim yetiştirdiğine dikkati çekti.

Ayetullah Hamanei, Azerbaycan bölgesinin tarihi ile ilgili olarak, şunları konuştu:

"Azerbaycan eyaleti yabancılar tarafından yapılan saldırıların karşısında İran'ın sağlam bir kalesi olmuştur. İran'ın Rusya Çarlığı, Osmanlı Devleti ve Sovyetler Birliği ile karşı karşıya geldiğinde eğer Tebrizlilerin direnişi ve fedakarlıkları olmasaydı onların tacizleri ülkenin sınır bölgelerine bile yayılabilirdi.

Azerbaycan her zaman İran'a ve İslam'a destek vermiştir defalarca yabancıların parçalama komplolarına karşı durdu. Azerbaycandeki şahsiyetlerin bu bölgedeki rolü çok büyüktür."

UAEA müfettişlerini ülkeden çıkarmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki meseleler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın nükleer programında değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, İran’ın savunma programında nükleer silahlar dahil Kitle imha silahına yer yok ve olmayacak. Bu düzenin kesin kararıdır ve İran nükleer silaha sahip olmak ve onu kullanmak istemiyor” dedi.

İran’ın gizli nükleer faaliyetler yapmak istemediğini belirterek, “Bu İran’ın kesin kararıdır; ister Avrupa ister ABD ya da BM olsun kararımız değişmeyecek. Bizim düşüncemiz İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin fetva olarak bildirdiği düşüncesiyle aynı” ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin ülkeden çıkarılmayacağını dile getiren Ruhani, “UAEA Başkanı Tahran'a gelip görüşmek isterse kabul edeceğiz. Nükleer programımızın denetimsiz olmasını istemiyoruz." diye konuştu.

İran'da 1 milyon 317 bin 612 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 42 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 184'e, vaka sayısının da 1 milyon 542 bin 76'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 684'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 317 bin 612'ye ulaştığı bilgisini verdi.