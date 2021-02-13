Cumhurbaşkanı Ruhani'den "4. dalga" uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüs salgının İran'da ilk görülmesinden yaklaşık bir yıl geçtiğini belirterek, salgınla mücadele için sağlık protokollerine uymaktan başka bir yol olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede aşılama sürecinin devam ettiğini dile getirerek, üretilen aşıların mutasyonlu virüs karşısında etkili olup olmadığının daha belli olmadığını ifade etti.

Dördüncü salgın dalgası için uyarıda bulunan Ruhani, ülkenin giriş noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yurt dışından özellikle yeni virüslerin sıçradığı ülkelerden İran'a giriş yapanlar konusunda ülkenin giriş noktalarına daha fazla dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.