İran'da COVID-19'a karşı aşılama süreci başladı

İran Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı planlama çerçevesinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılama süreci başladı.

Ülkede ilk aşı Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin oğlu Parsa Nemeki'ye yapıldı.

Aşılama uygulaması bugün ülkedeki 635 hastanede yapılacak.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son günlerde Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında, aşılama ile ilgili önceliğin sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların olduğunu belirtmişti.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ilk partisini İran’a taşıyan uçağın 4 Şubat'ta başkent Tahran’a ulaştığı bildirilmişti.

Son günlerde İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Rus yapımı Sputnik V koronavirüs aşısı için acil kullanım izni verildiğini duyurmuştu.