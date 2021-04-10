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10 Nis 2021 11:36

Cumhurbaşkanı Ruhani'den "4. korona dalgası" açıklaması

Cumhurbaşkanı Ruhani'den "4. korona dalgası" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Dördüncü korona dalgasının yayılmasında en önemli etken İngiltere varyantının Irak'tan İran'a gelmesidir." dedi.,

Ruhani ayrıca, Nevruz bayramı kalabalığı, düğün merasimleri ve sağlık protokollerine uymadan yapılan seyahatlerinin dördüncü dalgaya neden olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek bir cümle ile mümkün değil. Sağlık protokollerinin yüzde 90'ı yerine getirilimesiyle toplumun sağlığı korunabilir. Aksi takdirde tüm halk bundan etkilenecektir” diye konuştu.

News Code 1893571
https://tr.mehrnews.com/news/1893571/

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