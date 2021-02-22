Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişimi

Canzur bölgesindeki konutuna giden Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın araç konvoyuna makineli silahlarla ateş açıldı.

Bakan Başağa, saldırıdan "hiçbir zarar görmeden" kurtuldu.

Başağa'nın korumalarının silahlı grupla çatışmaya girmesi sonucu bir koruma yaralandı. Saldırganlardan biri öldürüldü, iki saldırgan da yakalandı.

Saldırının faillerinden hesap sorulması için yasal işlem başlatıldı.

Saldırı anı kamerada

Başağa'nın Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken gerçekleştirilen saldırıya ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde, Libya hükümetine bağlı Güvenlik ve İstikrarı Destekleme Birimine ait olan ve Başağa'nın kuzenlerinin bulunduğu pikabın devrildiği görülüyor ve silah sesleri işitiliyor.

Libya yeni yöntemi, suikast girişimini şiddetle kınadı

Libya'nın yeni yönetimi, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya yönelik suikast girişimini şiddetle kınadı.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Twitter hesabından Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile yayınladıkları ortak açıklamada, Başağa'ya karşı suikast girişimini şiddetle kınadıklarını duyurdu.

Açıklamada, yargı ve kolluk kuvvetlerini göreve çağırarak olay ve olaya karışanlarla ilgili şeffaf ve nezih bir inceleme başlatılması çağrısı yapıldı.

Menfi ve Dibeybe, olayda hayatını kaybeden kişi için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Devlet Yüksek Konseyinin yaptığı açıklamada, Canzur bölgesinde seyir halindeyken, İçişleri Bakanına yönelik ateş açılmasının kınandığı ifade edildi.

Benzeri bir kınama Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'ten de geldi.

Kaynak: TRT Haber