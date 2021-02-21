İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün akşam konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında nükleer anlaşmanın son durumunu değerlendirdi.

İran'ın attığı adımlara ve nükleer anlaşmayla ilgili Avrupa ülkelerinin Tahran'ın diplomasiyi tehlikeye attığına dair iddiaları hakkında Irakçi, Avrupalıların kesinlikle böyle bir açıklamada bulunacak konumda olmadıklarını söyledi.

Irakçi, "Nükleer Anlaşma hala hayattaysa, bunun nedeni İran'ın politikalarıdır ve Avrupalılar, BM Güvenlik Konseyi'nde Snapback bağlamında ABD'ye karşı çıkmak dışında nükleer anlaşmayı korumada hiçbir rol oynamamışlardır." dedi.

'Ek Protokol'ün gönüllü olarak uygulanmasını durduracağız'

Irakçi ayrıca, "ABD'nin 23 Şubat'a kadar yaptırımları kaldırma konusunda harekete geçeceği görülmüyor. Dolayısıyla Ek Protokol'ün gönüllü olarak uygulanmasını durduracağız. İran'ın 23 Şubat'taki eyleminin anlaşmadan çekilme anlamına gelmemektedir. UAEA müfettişlerinin İran'ı terk etmeleri gerektiği yorumu da doğru değildir sadece denetimler azaltılacaktır." ifadelerinde bulundu.

P5+1 ülkeleri çerçevesinde İran ile nükleer müzakereler konusunda masaya oturmaya hazır olduğunu ileri süren ABD'nin tutumuna dair Irakçi, "Amerika'nın yaptırımları kaldırmadan nükleer anlaşmaya dönmesi söz konusu olamaz. Bize göre ABD'nin ancak yaptırımları kaldırdığında tekrar anlaşma üyesi olabilir. ABD yaptırımları kaldırır ve nükleer anlaşmaya dönerse biz de ona göre olumlu adımlar atarız." diye konuştu.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.