Yaptırımların kaldırlması konusunda doğrulama süreci çok önemli

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, "KHAMENEI.IR" web sitesine verdiği demeçte nükleer anlaşmanın son durumunu değerlendirdi.

ABD’nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulayan Taht Revançi, "Bu konuda yararlanıcı bir ülke olarak ABD’nin eyleminin doğruluğunu kanıtlamalıyız. Yaptırımların kaldırlması konusunda doğrulama süreci önemli bir konu." dedi.

Taht Revançi sözlerine şöyle devam etti:

"Amerikalılar İran'ın petrolüne veya petrokimyasına yönelik yaptırımları kaldırdığını söylerse, imzalanmış bir mektubu veya tutumunu kabul etmemeliyiz. İmzanın yanında eylemlerini doğrulamak için bir süreç belirlenmezse onun anlamı hiçbir yoktur.

Örneğin, petrol satışı bir dizi aşamadan oluşuyor. İran'dan petrol almak isteyen herhangi bir firma, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanmasından korkmamalıdır. Aslında, petrol satışlarının doğru ve eksiksiz yapılması için bir dizi yaptırımın kaldırılması şart. Yani İran’a uygulanan petrol yaptırımının kaldırıldığı ilan edilmesi tek başına yeterli olmayacaktır. Petrol satışında sorun olmayacağına dair garanti sağlanmalı."

Taht Revançi, "Doğrulama süreci olmadan nükleer anlaşmaya geri dönmek için atılan imza geçersizdir." açıklamasında bulundu.

Mecid Taht Revançi, "İran'ın nükleer anlaşma konusnda uğradığı zararlar da en önemli taleplerimizden biridir. Fakat bu mesele ABD'nin anlaşmaya geri dönmesi için bir ön şart değil." diye konuştu.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.