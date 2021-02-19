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19 Şub 2021 19:57

Biden'dan İran nükleer anlaşmasıyla ilgili önemli açıklama

Biden'dan İran nükleer anlaşmasıyla ilgili önemli açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, bugün düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda uluslararası politik hedefleri konusunda bir konuşma yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik ve dış politika alanlarında dünyanın en saygın forumu olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı’nda bir konuşma yaptı.

Biden, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "İran'ın nükleer programıyla ilgili P5 + 1 çerçevesinde yeniden müzakereye hazırız." dedi.

İran'ın bölgedeki faaliyetleri hakkında Biden, İran'ın bölgedeki eylemlerine karşı koyulması gerektiğini öne sürdü.

Biden'dan Avrupa'ya "ABD geri döndü" mesajı

Joe Biden, ABD-AB ilişkilerine dair transatlantik ittifakın ABD için tekrar öncelik olduğunu belirterek, "Ben sözünün eri bir adamım. Amerika geri döndü. Bugün kısa bir süre önce başladığım görevde, ABD’nin Başkanı olarak konuşuyorum ve tüm dünyaya çok açık bir mesaj gönderiyorum. Amerika geri döndü. Transatlantik ittifak geri döndü. Ve geriye bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinden bu yana Avrupa’da yaptığı ilk konuşmada Biden, "Şüpheleri silmeme izin verin. ABD Avrupa Birliği’ndeki ortaklarımızla ve başkentleri ile yakın temasta çalışacaktır" şeklinde konuştu.

ABD’nin NATO ittifakına da tamamen bağlılığını teyit eden Biden, NATO ortaklarından, "Birine saldırı hepimize saldırıdır" ifadelerini kullanarak NATO’ya bağlılıklarının "sarsılmaz" olduğunu vurguladı.

News Code 1892637

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