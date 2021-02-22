Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Tahran'da kritik nükleer görüşmesi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Tahran'a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüştü.

Kritik görüşmede İran'ın nükleer faaliyetleri ile ilgili İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasanın ele alınması bekleniyor.

İran Meclisi'nin yasasına göre, ABD’nin 21 Şubat tarihine kadar İran’a yönelik yaptırımları kaldırmaması halinde Tahran yönetimi NPT kapsamında 2016’dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol’den ayrılacak.

Meclisin aldığı karar 21 ila 23 Şubat tarihine kadar uygulanmaya başlanacak.

Ruhani ile Erdoğan telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ruhani bu görüşmede ABD’nin her türlü yaptırımı karşısında İran’ın Türkiye’yi desteklediğini belirterek, "ABD’nin tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarına karşı çıkmanın yolu yaptırımlara maruz kalan ülkelerin birlikteliği ve dayanışmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, bölgenin iki önemli ve etkili ülkesi olan İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi bir düzeyde olduğu ve her geçen gün daha çok geliştirildiğini kaydederek, bölgedeki sounların çözülmesi ve ortak tehditlerle mücadele konusunda Tahran ve Ankara'nın işbirliği yapmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlara değinen Ruhani, "Yaptırımların kaldırılması İran'ın yasal ve doğal bir talebidir. Defalarca belirttiğimiz gibi ABD yaptırımları kaldırdığı zaman İran da taahhütlerini yerine getirecektir. ABD bu konuda bir adım atarsa biz de bir adım atarız. Stratejimimiz budur." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın her zaman diyalogdan ve Suriye'deki anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözülmesinden yana olduğuna dikkat çekerek, İran, Türkiye ve Rusya liderleri arasındaki (Astana sürecinin garantörleri) diyalog sürecinin devam ettirilmesi, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşlerinin kolaylaştırılması ve Suriye anayasının hazırlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

İran'da 1 milyon 344 bin 791 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 931 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 483'e vaka sayısının da 1 milyon 574 bin 12'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 689'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 344 bin 791'e ulaştığı bilgisini verdi.