İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Meclisin kararının tam olarak uygulanması oldukça önemli ve hiç kimsenin bundan vazgeçmeye hakkı yoktur.” dedi.

Garipabadi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Artık uzatma veya erteleme yok. UAEA'ya koruma önlemleri dışında erişim hakkı verilmeyecek. İran ve UAEA'nın ortak açıklamasına göre teknik ekte belirtilen bazı izleme faaliyetlerine ilişkin veriler 3 ay boyunca İran tarafından muhafaza edilecektir. Bu süre zarfında Ajansın söz konusu verilere erişimi sğlanmayacak ve yalnızca İran’da kalacak. Yaptırımlar üç ay içinde tamamen kaldırılırsa İran verileri Ajans'a sunacak, aksi takdirde sonsuza kadar silinecektir."