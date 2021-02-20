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20 Şub 2021 08:43

UAEA Başkanı Grossi bugün Tahran'a geliyor

UAEA Başkanı Grossi bugün Tahran'a geliyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi üst düzey İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere bugün Tahran'a geliyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi üst düzey İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere bugün Tahran'a geliyor.

Grossi, dün akşam sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İran'ın nükleer meselesiyle ilgili ortak bir çözüm yolu bulmak amacıyla Cumartesi günü İran'a geleceğini duyurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Sözcüsü Fredrik Dahl, Başkan Rafael Grossi'nin Tahran yönetimine bir ziyaret teklifinde bulunduğunu doğrulayarak, "Başkan Rafael Grossi büyük ihtimalle gelecek hafta İran'a ziyarette bulunacak." demişti.

 Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi geçtiğimiz Ağustos ayında da İran'a ziyarette bulunmuştu.

News Code 1892638

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