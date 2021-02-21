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21 Şub 2021 08:45

UAEA Başkanı Rafael Grossi Tahran'da

UAEA Başkanı Rafael Grossi Tahran'da

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi üst düzey İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere dün akşam Tahran'a geldi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi üst düzey İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere dün akşam Tahran'a geldi.

UAEA Başkanı Grossi bugün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile görüşecek. 

Grossi, Tahran ziyareti öncesi kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İran'ın nükleer meselesiyle ilgili ortak bir çözüm yolu bulmak amacıyla Cumartesi günü İran'a gideceğini duyurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Sözcüsü Fredrik Dahl ise Başkan Rafael Grossi'nin Tahran yönetimine bir ziyaret teklifinde bulunduğunu doğrulayarak, "Başkan Rafael Grossi büyük ihtimalle gelecek hafta İran'a ziyarette bulunacak." demişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi geçtiğimiz Ağustos ayında da İran'a ziyarette bulunmuştu.

News Code 1892659

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