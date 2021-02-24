Çin üretimi COVID-19 aşısı Mısır'a ulaştı

Çin’den sağlanan ilk yeni koronavirüs (COVID-19) aşısı dün Kahire’ye ulaştı. Bununla birlikte Çin tarafından Arap Birliği Sekreterliği’ne bağışlanan COVID-19 aşıları da aynı uçakla Mısır’a gönderildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan verilere göre, dünya genelinde COVID-19 vakalarının sayısı 111 milyon 419 bin 939’a yükseldi.

Örgütün günlük raporuna göre, dün TSİ 16.48 itibarıyla dünyadaki toplam vaka sayısı bir önceki güne kıyasla 280 bin 853 artarak 111 milyon 419 bin 939’a çıktı, vefat sayısı ise 6 bin 884 artarak 2 milyon 470 bin 772'ye yükseldi.

Kaynak: CRI Türkçe