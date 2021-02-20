Rusya'nın Sputnik V aşısı İran'da seri üretime geçecek

İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, IRNA haber ajansına verdiği açıklamada, Rus yapımı Sputnik V aşısının yakın gelecekte ülkede seri üretime geçeceğini belirtti.

"Yaklaşık iki milyon doz Sputnik V aşısı kademeli olarak ülkeye getirilecek." diyen Cihanpur, bu aşının dünyadaki en iyi korona aşılarından biri olduğunu söyledi.

Daha önce, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali, İran ve Rusya'nın Sputnik V aşısının ortak üretimi konusunda bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

9 Şubat'ta İran, Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ülkedeki koronavirüse karşı ilk aşı olan Sputnik V’yi öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulamaya başlamıştı.