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26 Şub 2021 13:00

İran: Pakistan sınırındaki son gelişmeleri inceliyoruz

İran: Pakistan sınırındaki son gelişmeleri inceliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İran-Pakistan sınırında petrol kaçakçılarıyla ilk çatışmaların nasıl gerçekleştiğine ilişkin yayınlanan haberlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu konunun İranlı yetkililer tarafından incelendiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, İran-Pakistan sınırında petrol kaçakçılarıyla ilk çatışmaların nasıl gerçekleştiğine ilişkin yayınlanan haberlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu konu İranlı yetkililer tarafından inceleniyor. İranlı vatandaşın cesedinin ülkeye teslim edilmesi için de ortak sınırlardaki sınır muhafızları ve Dışişleri Bakanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır.” dedi.

News Code 1892779

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