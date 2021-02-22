Nükleer tesislerinin kamera görüntüsü UAEA'ya verilmeyecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki don gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

UAEA Başkanı Grossi'nin Tahran ziyareti

Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran ziyaretine ilişkin, "Sayın Grossi'nin Tahran ziyareti çerçevesinde çok verimli görüşmeler yapıldı ve bu İran Atom Enerjisi Kurumu için büyük bir başarıdır. Sayın Grossi'nin ziyareti sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir taviz verilmedi ve UAEA ile sağlanan uzlaşı İran İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı yasa kapsamındadır." dedi.

'Ajans’a herhangi bir video görüntüsü verilmeyecektir'

Hatipzade, "Meclis yasasına göre Ek Protokol'ün gönüllü uygulaması durdurulacak ve koruma önlemleri kapsamında önümüzdeki 3 ay içerisinde bazı gerekli izleme çalışmaları yapılacaktır. Tesislerde yerleştirilen kameralar en önemli teknik sorun. Belirlenen sürede Ajans’a herhangi bir video görüntüsü verilmeyecektir." ifadelerinde bulundu.

Biden’ın İran’la müzakere mesajı

ABD Başkanı Biden’ın İran’la müzakere mesajı ile ilgili yöneltilen soruya Hatipzade, “Biden, önceki ABD yönetiminin sonuçsuz kalan azami baskısını devam ettirip ettirmeyeceğine dair kararı kendi vermeli. ABD’liler nükleer anlaşmaya geri dönmek için ilk önce yaptırımları kaldırmalı. Ulusal güvenlik ve ülkenin savunma gücü konusunda da kimseyle müzakere masasına oturmayacağız.” cevabını verdi.

ABD'nin nükleer anlaşma toplantısına misafir olarak katılma teklifi

Hatipzade, nükleer anlaşma oturumunun İran ile P4+1 (Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) ülkelerinin katılımıyla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Amerika nükleer anlaşma oturumuna misafir olarak katılmak isterse talebini değerlendireceğiz. Fakat defalarca belirttiğimiz gibi, yaptırımlar etkili bir şekilde kaldırılmazsa ve diğer taraflar ankaşmadaki taahhütlerine geri dönmzse ABD'nin yer aldığı hiçbir müzakere masasına oturmayacağız. ABD'nin teklifi hakkında dostumuz olan Moskova, Pekin ve Avrupalı taraflarla temas halindeyiz ve sonucu yakında açıklayacağız."

'Zarif’in ABD'ye tutuklu takası teklifinin hala geçerli'

ABD’deki İranlı mahkumların durumunun vahim olduğunu anlatan Hatipzade, mahkumlarla ilgili İsviçre’nin Tahran Büyükelçiliği’nden bazı mesajlar aldıklarını söyledi.

Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif’in ABD'ye tutuklu takası teklifinin hala geçerli olduğunu da sözlerine ekledi.

