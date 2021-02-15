İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki don gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

İran'dan Irak'ın Gara bölgesindeki olayla ilgili ilk tepki

TSK'nın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği son askeri operasyon hakkında Hatipzade, “İran olarak Irak’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün herkes tarafından tanınması ve herkesin bu yönde hareket etmesi gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

Hatipzade, Irak'ın Gara bölgesindeki olayla ilgili olarak, "Elbette son günlerde birkaç Türk sivile karşı terör eylemi düzenlendi. Biz bu terör eylemini kınıyoruz. Umarım bundan sonra bu tür olaylara tanık olmayız." açıklamasında bulundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi'nin Tahran ziyareti

Hatipzade, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in Tahran ziyaretini değerlendirerek, “Bu ziyaret kapsamında güzel görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerin sonucunun Yemen sorununun bir an önce çözülmesine yardımcı olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

İran Yargı Erki Başkanı'nın Irak ziyareti

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi’nin Irak ziyaretine ilişkin Hatipzade, "Bu ziyaret çok başarılı geçti ve siyasi, adli, konsolosluk ilişkileri ve Şehit General Kasım Süleymani suikastı davası olmak üzere dört alanda görüşmeler yapıldı" ifadesini kullandı.

İran Nükleer Anlaşması

Yeni ABD yönetimin önceki yönetimin yolunu izlemeye devam ettiğini belirten Hatipzade, “ABD’nin 21 Şubat tarihine kadar İran’a yönelik yaptırımları kaldırmaması halinde Tahran, NPT kapsamında 2016’dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol'ün uygulanmasını durduracak” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na gönderdiği "gizlilik ilkesi" konulu mektup hakkında, “Bu bizim UAEA’ya ilk mektubumuz değil ve umarım son mektubuz olur. Ajans ile teknik bir kurum olarak işbirliği yaptık; ancak maalesef geçmişte birkaç kez bilgi sızıntısına tanık olduk. Ajans İran da dahil olmak üzere üye ülkeler tarafından sağlanan tüm belgelerin gizliliğini korumak konusunda sorumludur.” dedi.

Hatipzade, İran'ın nükleer silahlar konusundaki tutumu ile ilgili yöneltilen bir soruya, “İran'ın tutumu, nükleer faaliyetlerin barışçıl olması yönündedir ve bu tutum değişmemiştir." yanıtını verdi.

Üç Avrupa ülkesinin (Fransa, Almanya ve İngiltere) İran'ın attığı son nükleer adımyıla ilgili ortak açıklamasına değinen Hatipzade, “Fransa, Almanya ve İngiltere’nin önünde daha kolay bir yol var ve bu, gerilimleri sona erdirmek ve nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine geri dönmektir. Onlar nükleer anlaşmanın kritik bir durumda olduğunu ve böylesi gerilimlerin hiçbir şeye yardımcı olmayacağını anlamalıdır." açıklamasında bulundu.

İran'dan Katar'ın arabuluculuk teklifine yanıt

Nükleer anlaşmaya dair Katar’ın İran ve ABD arasında arabuluculuk çabaları hakkındaki bir soruya hatipzade, “Bu yardımı memnuniyetle karşılıyoruz. Katar, İran’ın bölgedeki dostlarından ve ortaklarından biridir." cevabını verdi.

Hatipzade, İran ve Katar arasında farklı düzeylerde yakından istişareler yapıldığını ve İran’ın gerilimlerin azaltılması yönünde her türlü yardımı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Hatipzade ayrıca, “ABD’nin taahhütlerini yerine getirmesi için mesajalaşmaya gerek yok ve kolaylıkla bunu yapabilir." diye konuştu.