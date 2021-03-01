İran ve Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasından yana

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'nin nükleer anlaşma tutumuna eleştiri

Hatipzade, ABD’nin, nükleer anlaşmada bir koltuk sahibi olmak istemesi takdirde önce 2231 sayılı karardaki taahhütlerine bağlı kalmasını ilan etmesi gerektiğini belirterek, “Bunun için müzakere gerek yok. Yeni ABD yönetimi ne yazık ki Trump’ın olumsuz politikasını izlemek istiyor” ifadesini kullandı.

Hatipzade, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz eyleme eylemle yanıt veririz. Karşı taraf da farklı davranışlar gösterirse, yanıtımız farklı olacaktır.

ABD'nin “ABD hükümeti sadece İran üzerindeki baskıları azaltmak istemiyor aynı zamanda bu baskıları artıtmak için farklı yollara başvuruyor. ABD ile ikili görüşmemiz yok ve yanlış yollarından dönene kadar politikamızda bir değişiklik olmayacak."

Nükleer anlaşma hakkında bir soruya Hatipzade, “ABD’nin yanlış yolda olduğu açıktır; ancak Biden yönetimi taahhtülerini yerine getirmekte hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı.” yanıtını verdi.

'İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye ile ilgili sözleri yanlış anlaşıldı'

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi’nin Türkiye hakkındaki ifadeleri ile ilgili olarak Hatipzade, “'İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye ile ilgili sözleri yanlış anlaşıldı. İki taraf bu konuyu görüştü. Hem İran hem de Türkiye Irak’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin korunmasına vurgu yapıyor." açıklamasında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Tahran'ı ziyaretine ilişkin Hatipzade, “Irak Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında Irak’taki bazı gelişmeleri ve güvenlik meseleler ele alındı. Şehit General Süleymanı davası da bu görüşmede masaya yatırılan diğer konuydu” dedi.

İran-Çin ilişkileri

İran ile Çin’in ilişkilerine dikkati çeken Hatipzade, “Yaptırımlar döneminde İran’la yakın ilişkisi olan ülkelerden biri Çin’di. ABD’nin petrol ambargosu sırasında Çin bizim petrolümüzü satın aldı. İran ile Çin arasındaki ortaklık stratejiktir ve bazı alanlarda devam etmektedir. Dün Çin’den 250 bin doz Covid-19 aşısı İran’a ulaşıldı. İki ülkenin ilişkilerini zedelemek isteyenler var.” ifadelerinde bulundu.

'Ajansla işbirliğimiz koruma önlemleri çerçevesinde sürecek'

Hatipzade, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEA) işbirliğine değinerek, “Ajansla işbirliğimiz koruma önlemleri çerçevesinde sürecek. Nükleer anlaşma tarafları İran ve UAEA arasında yapılan anlaşmanın değerini bilmeli ve bu fırsatı kullanmalıdır” şeklinde konuştu.

Uygur meselesi

Çin'in Müslümanları Uygurların durumu hakkında Hatipzade, "Bu tür konulara en kötü yaklaşım meselenin siyasileştirilmesidir. Uygur meselesi ABD ve Avrupa tarafından siyasi amaçlarla izlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.