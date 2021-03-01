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1 Mar 2021 14:39

İran'da 1 milyon 399 bin 934 korona hastası sağlığına kavuştu

İran'da 1 milyon 399 bin 934 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 510 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 181'e vaka sayısının da 1 milyon 639 bin 679'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 727'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 399 bin 934'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1892845

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