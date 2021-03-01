Durum karmaşık bir hale gelebilir

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’nda İran’la ilgili karar çıkarmayı amaçlayan ABD ve Avrupa’nın tutumunu eleştirdi.

Zarif bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Avrupalılar ABD’nin desteğiyle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’nda yanlış bir hareket başlattılar, bu adımın mevcut durumu daha karmaşık bir hale getirebileceğine inanıyoruz." dedi.

Bakan Zarif, "Bu mesele İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi’nin aracılığıyla UAEA Yönetim Kurulu’na bildirilmiştir. Umarım mantık galip gelir. Bu gerçekleşmezse çözümlerimiz var." ifadelerinde bulundu.

