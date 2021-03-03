İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 86 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 525 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 353'e vaka sayısının da 1 milyon 656 bin 699'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 747'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 413 bin 717'ye ulaştığı bilgisini verdi.