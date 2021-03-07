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7 Mar 2021 16:05

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 10 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 687'ye vaka sayısının da 1 milyon 689 bin 692'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 795'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 442 bin 198'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1892956

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