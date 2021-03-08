İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 99 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 313 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 786'ya vaka sayısının da 1 milyon 698 bin 5'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 804'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 449 bin 350'ye ulaştığı bilgisini verdi.