Dünyanın en büyük kapalı çarşısı; Tebriz Çarşısı

Dünyanın en büyük kapalı çarşısı olan Tebriz Çarşısı, 2010 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

İstanbul’daki kapalı çarşı ile benzerlik gösteren çarşı, tüm kollarıyla toplam 7 kilometre uzunluğunda ve 24 kervansaraya ev sahipliği yapıyor.

Altın çağını Safevi Devleti zamanında yaşayan Tebriz, o dönem ülkenin başkenti olması nedeniyle büyük öneme sahipti. İpek Yolu’nun üzerindeki en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Tebriz’deki bu dev çarşının bir zamanlar ne kadar kalabalık ve hareketli olduğunu hayal etmek pek de zor değil.

Günümüzde; altın ve mücevher kısmı olan Amir Çarşısı, halıcılar bölümü olan Muzafferiye ve ayakkabıcılar kısmı olan çarşı, hala büyük bir ticaret merkezi olmak özelliğini koruyor.

Tebriz’den ne alınır diyenler için Tebriz Kapalı Çarşısı tam bir alışveriş cenneti denebilir. Tebriz’den hediyelik almak isteyenler için; her biri tablo değerindeki kilimler, Azerilerin geleneksel şapkası papak, deri giysi, gümüş veya altın takı da alternatiflerden birkaçı…

Kaynak: blog.obilet.com