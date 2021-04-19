Simnan kentinde "Sa'di Meydanı"

Simnan İran’ın kuzeyinde bulunan, Alborz sıradağlarının güneyinde ve Kebir Çölü’ün kuzeyinde yer almaktadır.

Bu eyalet doğuda Damğan ve Şahrud, kuzeyde Dercezin, Mahdişehr ve Şahmirzad ve batıda Surhe ile sınırlanmıştır.

Başkent Tahran’ın 216 kilometre uzaklığında bulunan Simnan eyaletinin iklimi ılıman-kurudur.

Simnan Büyük Cami, Simnan İmam Cami, Pahne Banyosu, Emir Bağı, Simnan kale Kapısı, Simnan çarşısı, Semnani Tarihi Evi, Kırk Kız Kulesi, Ahavan taş kervansarayı, Saru Kaleleri bu kentte yer alan güzel cazibe merkezleri sayılır.

Bunun yanı sıra Simnan’ın göbeğindeki “Sa'di Meydanı” da kentte bulunan en kalabalık meydanlardan biridir.

Meydanda İran klasik edebiyatının en büyük şairi olarak kabul edilen Sa'di-i Şirazi’nin heyeklinin bulunduğu için "Sa'di Meydanı" olarak adlandırılmaktadır.