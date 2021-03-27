İran'ın tarihi kilisesi; Çupan Şapeli

Küçük bir tarihi Ermeni kilisesi olan Çupan Şapeli İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Culfa ilçesinde bulunur.

Çupan Şapeli 1518 yılında çayırlarda hayvanlarını otlatan çobanlar için tasarlanmıştır. Tipik bir Ermeni mimari örneği olan şapelin kubbesi yığma taşlar ile inşa edilmiştir.

1836 yılında yeniden inşa edilen şapel, İran'ın "Ermeni Manastırları Birliği"nin bir parçasıdır. Yalnız 10 kişinin ibadet edebileceği büyüklüktedir.

Çupan Şapeli 2008 yılında yakınlarındaki Dzordzor Şapeli, Aziz Stepanos Manastırı ve Kara Kilise ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır.