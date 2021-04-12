Tahyak; İran'ın tarihi yeraltı şehri

İran'ın Merkezi eyaletindeki Humeyn ilçesinde yer alan ve yeraltı şehri olarak bilinen Tahyak, 900 yıllık tarihi yapısı nedeniyle yerli turistlerin ilgisini çekmektedir.

İlhanlılar döneminden kalan şehir aslında 25 yıl önce Humeyn halkı tarafından keşf edilmiş ve sonrasında da milli miraslar listesine girmeyi başarmıştir. Tahyak şehri yeraltı sığınağı olarak da bilinmektedir.

Gizemli şehrin giriş kapısı Zenep Hatun Türbesi'nin avlusunda yer almaktadır. Ziyaretçiler koridor bölümüde yürüdüğünde tarihi ve enteresan bir yolculuğa girdiğini hissediyor.