  1. Turizm
11 Nis 2021 16:58

Basamaklı sokaklarıyla değişik bir yapısı olan "Kang" köyü

Basamaklı sokaklarıyla değişik bir yapısı olan "Kang" köyü

Basamaklı sokaklarıyla değişik bir yapısı olan Kang köyü, dünyaca ünlü turistik bir şehir olarak bilinen İran'ın Gilan eyaletindeki Masule kentintine benzemesi nedeniyle "İkinci Masule" olarak bilinmektedir.

İran'ın Razevi Horasan'daki Meşhed kentine 28 kilometre uzaklıkta, Binalud Dağları'nın eteğindeki Kang Nehri'nin yanında bulunan Kong köyü 3 binlik tarihe sahiptir.

Basamaklı sokaklarıyla değişik bir yapısı olan Kang köyü, dünyaca ünlü turistik bir şehir olarak bilinen İran'ın Gilan eyaletindeki Masule kentintine benzemesi nedeniyle "İkinci Masule" olarak bilinmektedir.

Kang köyü kiraz ile vişne bahçelerinin ortasında bulunması nedeniyle yemyeşil ve güzel bir bölgeye sahiptir.

Bu köyün en önemli özelliği her evin avlusu başka bir evin çatısında yeralmasıdır.

News Code 1893599
https://tr.mehrnews.com/news/1893599/

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