  1. Turizm
6 Nis 2021 16:54

İranlı yetkili: Türkiye turları iptal edildi

İranlı yetkili: Türkiye turları iptal edildi

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyed Selman Samani, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye yönelik turizm amaçlı seyahatlerin geçici olarak iptal edildiğini açıkladı.

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyed Selman Samani, bugün düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı'nın ülkedeki seyahat acentalarına Türkiye turlarının iptal edilmesi için bildiri gönderimesine karar verildiğini açıkladı.

Selmani ayrıca İran Kızılayı'nın Türkiye ile kara ve hava sınırlarında sağlık tedbirlerini artırması ve sınırlarlada Türkiye'den gelen yolculara sıkı kontrol yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Türkiye’de korona vakaları hızlı bir şekilde artmaktadır. Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 42  bin 551 yeni vaka tespit edildi.

News Code 1893495

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