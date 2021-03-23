  1. Turizm
23 Mar 2021 12:54

İran'ın İlam eyaletinde ikiz göller

İran'ın İlam eyaletinde ikiz göller

İran’ın İlam eyaletindeki Abdanan ilçesinde bulunan "Siyah Gav" ikiz göller ülkenin doğal ve bozulmamış cazibe merkezlerinden bir sayılır.

İran’ın İlam eyaletindeki Abdanan ilçesi çeşitli tarihi ve turistik yerlere sahip olmasıyla birlikte ülkenin turist çeken yerlerinden biridir.

Abdanan’da bulunan önemli cazibe merkezlerinden biri "Siyah Gav" ikiz gölleridir. Bu göller her zaman birçok turistin ilgisini çekmiştir.

Oldukça yüksek ovalar ve dağlarla çevrili bu göller ilk bahar ve son bahar mevsimlerinde fotoğraf çekmek için muhteşem bir manzaradır.

Bu iki güzel göl, 8 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde ve 70 metre uzunluğunda bir kanalla birbirine bağlanır.

News Code 1893263

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