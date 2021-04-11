  1. Dünya
  2. Avrupa
11 Nis 2021 20:38

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 746 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 746 yeni vaka

İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında 15 bin 746 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 769 bin 814'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 253 bin 100 testte 15 bin 746 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 769 bin 814'e ulaştı.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 533 bin 5'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 585'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 331 artarak 114 bin 254'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 15 bin 486 artışla 3 milyon 122 bin 555'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 12 milyon 920 bin 208'e yükselirken, aşılananların 3 milyon 908 bin 326'sı ikinci dozu aldı.

TRT Haber

News Code 1893612
https://tr.mehrnews.com/news/1893612/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 16 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler