Suriye'de farklı devlet başkanlığı seçimleri

Suriye devlet başkanlığı seçimleri 26 Mayıs 2021’de terörist grupların kontrolünde olan birkaç bölge dışında bu ülkenin tüm şehirlerinde yapılacak.

Bu, 2014'ten bu yana Suriye'de yapılan ikinci devlet başkanlığı seçimidir; ancak bu sefer farklı şartlarda yapılmaktadır. Seçimi itibarsızlaştırmak, önemsiz saymak ve seçimin sonuç ve sürecine dair şüphe uyandırmak için yapılan tüm baskılara rağmen bu seçimlerin doğası ve şekli Arap siyasi kültüründe yeni bir gelişmedir.

Seçimi itibarsızlaştırmak, önemsiz saymak ve seçimin sonuç ve sürecine dair şüphe uyandırmak için yapılan tüm baskılara rağmen bu seçimlerin doğası ve şekli Arap siyasi kültüründe yeni bir gelişmedir.

Washington yönetimi ve Batı bu seçimleri sorgularken, aynı zamanda Arap emirliklerinin ve Suudi Arabistan Krallığı'nın yapısının doğal bir hak olduğuna inanarak, demokrasinin en bariz örneklerini ve tanımlarını bastıran Arap rejimleri karşısında sadece sessiz kalmayıp aynı zamanda onları destekliyor.

En azından Batı tanımına göre, bir seçim yapmanın temel kriterleri Suriye’de mevcuttur. Bu Arap dünyası hatta Suriye siyasetinin tarihi ve ve kültüründe cumhurbaşkanının dışında diğer isimlerin aday gösterdiği ilk seçimdir. Ancak bu mesele Şam üzerinde siyasi bir baskının konusu olabilir.

Suriye halkının Şam'daki seçim kampanyası merkezleri ve tüm şehirlerindeki varlığı, hâlâ yıkım ve savaş etkileri görünen ve Sezar Yasası yaptırımı altında olan ülkeye farklı bir imaj kazandırmıştır.

Görünüşe göre seçimlere katılmanın ötesinde, Suriye vatandaşları bölgedeki gelişmeler ve bu ülke için peş peşe uygulanan senaryolar hakkında doğru bir anlayışa sahiptir.

Hiçşüphesiz seçimlere katılanların arasında terörist grupların Suriye’de faaliyete başladığı ilk günlerde reformist bir sürecin şekillendiğini düşünen kişiler de yer almaktadır.

Suriye ve Irak vatandaşları, Vehhabilik ve Tekfircilik zihniyetinin yanı sıra ABD'nin siyasi ve mali desteğiyle yapılan intihar saldırılarının vahşetini diğer milletlerden daha fazla kavramıştır. Bu kez de barışçıl ve demokratik bir sürecin oluşmasını engelleyerek terör örgütü IŞİD’in dönüşünün önünü açmaya çalışıyorlar.

Ancak önemli olan, Suriye seçimlerinin sadece yapılış şekli ve özelliklerinin farklı olması değil, bölgesel olaylara denk gelmesidir.

Terörizm tüm gücüyle Suriye’de direnişin ana direklerinden birini zayıflatmaya çalışmaktadır.

Direnişin bulunduğu coğrafi bölgelerde son birkaç ayda bir kez daha bazı yanlış hesaplamalara yol açabilecek olaylar meydana geldi. Tıpkı Suriye krizinin ve Yemen savaşının başlangıcında bu ülkelerin ilk haftalarda çökeceği veya yok edileceğine dair bazı görüşlerin öne sürüldüğü gibi.

Trump'ın bölgesel politikalara, özellikle işgal altındaki topraklara olan politik yaklaşımı, Washington’un bölgedeki müttefikleri için neredeyse her şeyin bittiğine dair stratejik bir hata yarattı. Dolayısıyla Arap ülkelerinden bazıları tüm varlıklarını Trump'ın sepetine koyarak hatta ABD siyasi yapısından ve diğer parti ve akımlardan uzaklaştı.

Trump’ın Araplarla ilişkileri normalleştirmek veya daha doğrusu normalleştirmeyi resmileştirmek, Batı Şeria ilhak planı, Yüzyılın Anlaşması, İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı ve oy pusulasını hem kendisi hem de Netanyahu için kullanmaya çalışmasına reğmen sonraki gelişmeler bunun tersini gösterdi.

Direniş ekseninin ana halkası olan ve ABD'nin ve Siyonist Rejimin hedefinde olan Suriye'de seçimlerin yapılması direnişi, Trump'ın Arap ve İslam milletleri arasında umutsuzluk yaratmak için aldığı tüm önlemlerin ardından siyasei arenada canlandırıyor.

Bu gelişmeler ve bu bölgesel olaylara ciddi bir tepki verilmemesi, bazılarının Filistin davasının ve bölgenin ve genel olarak direniş halkasının sonsuza kadar ortadan kalktığını inanmasına neden oldu.

Direniş ekseninin ana halkası olan ve ABD'nin ve Siyonist Rejim'in hedefinde olan Suriye'de seçimlerin yapılması direnişi, Trump'ın Arap ve İslam milletleri arasında umutsuzluk yaratmak için aldığı tüm önlemlerin ardından siyasei arenada canlandırıyor. Öyle ki bugün sahada ve siyasette inisiyatifin direnişin elinde olduğu söylenebilir.