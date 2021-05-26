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26 May 2021 08:54

Suriye halkı devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında

Suriye halkı devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında

Suriyeliler bu sabah sandık başına gidip üç aday arasından Suriye devlet başkanını seçecek.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, Suriyeliler bu sabah sandık başına gidip üç aday arasından Suriye devlet başkanını seçecek.

Adaylar Abdullah Abdullah, Beşar Esad ve Mahmud Muri.

İllerdeki yargı alt komiteleri hazırlıklarının tamamlanması ve adaylara yönelik her türlü seçim kampanyasının durdurulmasıyla bugün tüm illerde 12 bin 102 seçim merkezi açılacak.

Suriye ve ülke dışında seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 18 milyon seçmen olduğu tahmin ediliyor.

Ülke dışında bulunan Suriye vatandaşları  20 Mayıs’ta elçiliklerde oylarını kullanmıştı.

Suriye’nin mevcut lideri Beşar Esad, 16 Temmuz 2014’te devlet başkanlığı görevine gelmişti.

Esad 2014 yılında gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 88’ini almıştı.

News Code 1894639
https://tr.mehrnews.com/news/1894639/

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