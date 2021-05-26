Suriye halkı devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, Suriyeliler bu sabah sandık başına gidip üç aday arasından Suriye devlet başkanını seçecek.

Adaylar Abdullah Abdullah, Beşar Esad ve Mahmud Muri.

İllerdeki yargı alt komiteleri hazırlıklarının tamamlanması ve adaylara yönelik her türlü seçim kampanyasının durdurulmasıyla bugün tüm illerde 12 bin 102 seçim merkezi açılacak.

Suriye ve ülke dışında seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 18 milyon seçmen olduğu tahmin ediliyor.

Ülke dışında bulunan Suriye vatandaşları 20 Mayıs’ta elçiliklerde oylarını kullanmıştı.

Suriye’nin mevcut lideri Beşar Esad, 16 Temmuz 2014’te devlet başkanlığı görevine gelmişti.

Esad 2014 yılında gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 88’ini almıştı.