Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul'la ilgili 4 farklı dilde tweet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

Uluslararası firma ve kuruluşlara seslenen CHP lideri, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere 4 farklı dilde yaptığı paylaşımlara Deutsche Bank'ı da etiketledi.

İlk olarak "Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, tweetlerinin tümünde Kanal İstanbul’un Türkiye’nin ulusal çıkarları ve uluslararası iklim politikalarıyla bağdaşmaması nedeniyle, projeyi finanse edenlere Hazine’den ödeme yapılmayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu ayrıca, projenin yol açacağı tahribat nedeniyle tazminat talep edileceğini de kaydetti.