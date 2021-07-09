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9 Tem 2021 12:25

AP’den Türkiye'ye "HDP ve muhalefet" kınaması

AP’den Türkiye'ye "HDP ve muhalefet" kınaması

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edilen bir kararda, Türkiye’de başta HDP olmak üzere 'muhalefete yönelik baskı' kınandı.

AP Genel Kurul oturumunda kabul edilen kararda, HDP hakkında açılan kapatma davasına tepki gösterildi. Genel Kurul’daki oylamada 603 “evet”, 2 “hayır”, 67 “çekimser” oyu çıktı.

Türkiye’de bütün siyasi partilerin özgürce meşru görevlerini yerine getirebilmeleri çağrısında bulunulan kararda, demokratik seçimle işbaşına gelmiş belediye başkanlarının görevden alınması da eleştirildi.

Türkiye’deki AB delegasyonun başta Kobani duruşmaları olmak üzere muhalif siyasetçilere yönelik davaları izlemeleri istenen kararda, yine Türkiye’deki insan hakları ihlallerine yönelik delegasyonun tepki göstermesi istendi.

Kararda, “Türkiye’de muhalefetteki partilere yönelik sürekli saldırı ve baskılardan büyük endişe duyuyoruz” denildi.

Kaynak: Euronews

News Code 1895626
https://tr.mehrnews.com/news/1895626/

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