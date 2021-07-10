Irak ordusundan Kerkük'te IŞİD'e karşı yeni operasyon

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak ordusunun ülkenin farklı yerlerinde teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.
Iraklı güçlerin Kerkük vilayetinde terör örgütü IŞİD kalıntılarına yeni operasyon düzenlediği öğrenildi.
Irak güvenlik kaynakları, bu operasyon sırasında ‘Firas Saleh’ adlı ‘Ebu Kaysar’ lakaplı bir IŞİD elebaşının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak güçleri geçenlerde de Ninava vilayetinde IŞİD’e karşı operasyon düzenlemişti. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, bu operasyonda 12 IŞİD üyesinin gözaltına alındığını bildirmişti.
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