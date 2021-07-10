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10 Tem 2021 11:09

Irak ordusundan Kerkük'te IŞİD'e karşı yeni operasyon

Irak ordusundan Kerkük'te IŞİD'e karşı yeni operasyon

Irak ordusu, Kerkük vilayetinde terör örgütü IŞİD kalıntılarına karşı düzenlediği yeni operasyonda örgütün 'Firas Saleh' adlı 'Ebu Kayser' lakaplı bir elebaşını etkisiz hale getirdi.

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak ordusunun ülkenin farklı yerlerinde teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.

Iraklı güçlerin Kerkük vilayetinde terör örgütü IŞİD kalıntılarına yeni operasyon düzenlediği öğrenildi.

Irak güvenlik kaynakları, bu operasyon sırasında ‘Firas Saleh’ adlı ‘Ebu Kaysar’ lakaplı bir IŞİD elebaşının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak güçleri geçenlerde de Ninava vilayetinde IŞİD’e karşı operasyon düzenlemişti. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, bu operasyonda 12 IŞİD üyesinin gözaltına alındığını bildirmişti.

News Code 1895647
https://tr.mehrnews.com/news/1895647/

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