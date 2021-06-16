Irak ordusundan Anbar'da IŞİD karşıtı operasyon

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak ordusunun ülkenin farklı yerlerindeki teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.
Irak güçlerinin Anbar vilayetinde terör örgütü İŞİD’in kalıntılarına karşı yeni operasyon düzenlediği öğrenildi.
IŞİD mevzilerinin hedef alındığı operasyonda onlara ait birçok tünelin Irak güçleri tarafından imha edildiği öğrenildi.
Irak güçleri ilaveten bu operasyon sırasında bomba yüklü bir aracı keşfetti.
Irak güçleri geçenlerde de Ninava vilayetinde IŞİD’e karşı operasyon düzenlemişti. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, bu operasyonda 12 IŞİD üyesinin gözaltına alındığını bildirmişti.
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