  1. Dünya
  2. Ortadoğu
31 May 2021 11:13

Irak ordusundan Bağdat ve Kerkük'te IŞİD'e karşı operasyon

Irak ordusundan Bağdat ve Kerkük'te IŞİD'e karşı operasyon

Irak ordusunun Bağdat ve Kerkük vilayetlerinde terör örgütü IŞİD kalıntılarına karşı düzenlediği operasyonda çok sayıda teröristin gözaltına alındığı açıklandı.

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak ordusunun ülkenin farklı yerlerindeki teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.

Irak güçlerinin Kerkük’te terör örgütü İŞİD’in kalıntılarına karşı yeni operasyon düzenlediği öğrenildi.

Irak ordusu ayrıca IŞİD’in kalıntılarının Bağdat’taki toplanma merkezlerini hedef aldı.

Irak güvenlik kaynakları bu operasyonlarda çok sayıda teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Irak güçleri geçenlerde de Ninava vilayetinde IŞİD’e karşı operasyon düzenlemişti. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, bu operasyonda 12 IŞİD üyesinin gözaltına alındığını bildirmişti.

News Code 1894756
https://tr.mehrnews.com/news/1894756/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler