Irak ordusundan Bağdat ve Kerkük'te IŞİD'e karşı operasyon

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak ordusunun ülkenin farklı yerlerindeki teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.
Irak güçlerinin Kerkük’te terör örgütü İŞİD’in kalıntılarına karşı yeni operasyon düzenlediği öğrenildi.
Irak ordusu ayrıca IŞİD’in kalıntılarının Bağdat’taki toplanma merkezlerini hedef aldı.
Irak güvenlik kaynakları bu operasyonlarda çok sayıda teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
Irak güçleri geçenlerde de Ninava vilayetinde IŞİD’e karşı operasyon düzenlemişti. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, bu operasyonda 12 IŞİD üyesinin gözaltına alındığını bildirmişti.
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