Irak ordusundan IŞİD'e karşı operasyon

Irak ordusunun ülkenin farklı yerlerinde teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.
Irak güçleri Diyala vilayetinde terör örgütü IŞİD’in mevzilerini hedef aldı.
IŞİD’in Ninava vilayetindeki toplanma merkezi de Irak güçleri tarafından hedef alındı.
Irak güvenlik kaynakları bu operasyonlar sırasında birçok IŞID üyesinin gözaltına aldındığını bildirdi.
Irak güçleri daha önce de Ninava vilayetinde IŞİD kalıntılarına karşı operasyon düzenlemişti.
Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, bu operasyonda 12 IŞİD üyesinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
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