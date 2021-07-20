Hizbullah'tan Bağdat'taki terör saldırısına kınama

Lübnan Hizbullah Hareketi yayınladığı bir bildiride Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Hizbullah tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bu korkakça eylem, terör örgütlerinin ve onların uluslararası ve bölgesel destekçilerinin cinayet işleme politikasına bir nevi geri dönüştür.

Bu tür cinayetlerin işlenmesinin büyük Irak ulusuna zarar vermekten başka bir sonucu olmayacağı doğaldır.

Irak halkının birliği ve cinayet faillerini yakalama çabaları, Sadr bölgesindeki son cinayete verilecek en kararlı yanıttır."

Dün Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Düzenlenen terör saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi.